Au programme de ce nouveau numéro de "À l'Affiche" présenté par Louise Dupont : le prix Nobel de littérature attribué au Hongrois László Krasznahorkai. Alexis Brocas, rédacteur en chef à "Lire-Magazine", nous en dit plus sur cet écrivain de 71 ans, auteur d'une douzaine de romans, nouvelles et essais, dont certains ont été adaptés au cinéma.
Prix Nobel de littérature 2025 : László Krasznahorkai, l’écrivain qui réaffirme le pouvoir de l’art
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro