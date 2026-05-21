Prime d’intéressement: calcul, plafond, fiscalité et placement sur l’épargne salariale

information fournie par Tout sur mes finances • 21/05/2026 à 11:55

La prime d'intéressement permet aux entreprises d'associer leurs salariés aux résultats et à la performance. Facultative, elle peut varier d'une année sur l'autre… mais elle offre surtout un cadre fiscal très avantageux lorsqu'elle est bien utilisée.

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur l'intéressement. Au programme :

Le fonctionnement de la prime d'intéressement et son caractère facultatif Les critères de calcul : résultats financiers, indicateurs opérationnels ou combinaison des deux Le montant moyen versé en France (un peu plus de 2 000 € par bénéficiaire) Les plafonds légaux Le choix du salarié : versement immédiat ou placement sur un PEE, PER collectif ou Perco La fiscalité : imposable comme un salaire en cas de versement immédiat, exonérée d'impôt sur le revenu si placée sur un plan d'épargne (avec blocage des fonds) Les délais de versement : généralement au printemps, avant le 31 mai de l'année suivante

La prime d'intéressement est un outil gagnant-gagnant : elle motive les salariés tout en leur permettant de se constituer une épargne dans des conditions fiscales attractives.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com