Emmanuel Moulin, ex-secrétaire général de l'Elysée et proposé par Emmanuel Macron pour devenir gouverneur de la Banque de France, s'installe pour son audition par la commission des Finances de l'Assemblée nationale. IMAGES
Banque de France: Emmanuel Moulin auditionné par la commission des Finances
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