En plein festival de Cannes, le septième art est en ébullition après une tribune signée par 600 professionnels du secteur pour dénoncer l’emprise de Vincent Bolloré sur le cinéma. Maxime Saada, le patron du groupe d'audiovisuel Canal+, a annoncé ne plus vouloir travailler avec les signataires. Après les médias et l'édition, le cinéma peut-il devenir le champ d’une guerre politique et idéologique ? Roselyne Febvre pose la question à Pablo Pillaud-Vivien et Dominique de Montvalon.
Tribune anti-Bolloré : Canal+ menace de boycotter les signataires
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