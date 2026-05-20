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Les Palestiniens commémorent la Nakba tandis qu'Israël célèbre la conquête de Jérusalem-Est

information fournie par France 24 20/05/2026 à 14:18

Le 15 mai, les Palestiniens ont commémoré la Nakba ("catastrophe" en arabe), une référence à l'exode de plus de 700 000 Palestiniens lié à la création de l'État d'Israël en 1948. Au même moment, les Israéliens célébraient ce qu'ils appellent la "réunification de Jérusalem" après la conquête de Jérusalem-Est – la partie palestinienne de la ville – lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Une même terre, mais deux histoires mémorielles qui s'opposent. Reportage de Claire Duhamel et Amira Souilem.

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