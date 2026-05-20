Le 15 mai, les Palestiniens ont commémoré la Nakba ("catastrophe" en arabe), une référence à l'exode de plus de 700 000 Palestiniens lié à la création de l'État d'Israël en 1948. Au même moment, les Israéliens célébraient ce qu'ils appellent la "réunification de Jérusalem" après la conquête de Jérusalem-Est – la partie palestinienne de la ville – lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Une même terre, mais deux histoires mémorielles qui s'opposent. Reportage de Claire Duhamel et Amira Souilem.
Les Palestiniens commémorent la Nakba tandis qu'Israël célèbre la conquête de Jérusalem-Est
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