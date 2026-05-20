Des dizaines de milliers de supporters d'Arsenal ont envahi le nord de Londres pour célébrer le titre de champion d'Angleterre obtenu mardi, après vingt-deux ans d'attente, de frustrations et d'espoirs déçus, dans un bruyant et joyeux cortège improvisé.
Foot: Arsenal roi d'Angleterre après 22 ans d'attente
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