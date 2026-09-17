Accusé d'avoir participé à la diffusion d'une information inexacte sur la drogue détenue par l'eurodéputée Rima Hassan en avril, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, interrogé par des députées de La France Insoumise lors d'une commission spéciale sur la loi intégrale sur les violences sexuelles, assure n'avoir "organisé aucune fuite" dans la presse.
Prétendue drogue dans le sac de Rima Hassan : "Je n'ai organisé aucune fuite", se défend Nuñez
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