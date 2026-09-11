"Je n'ai pas peur de la primaire, j'ai aucun problème à ce qu'une primaire soit organisée", affirme le secrétaire général de Renaissance et candidat à la présidentielle Gabriel Attal, en marge d'un déplacement à la fête agricole des "Terres de Jim" à Metz-Magny en Moselle. Une primaire que refuse Edouard Philippe, favori des sondages. "C'est pour ça que je continue à avancer et à parler aux Français", ajoute l'ancien Premier ministre.
Présidentielle: "Je n'ai pas peur de la primaire", affirme Attal en déplacement en Moselle
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