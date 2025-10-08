Dans un entretien accordé à France 24, Ahoua Don Mello, candidat à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre, affirme avoir "le soutien d'une bonne partie des militants" de Laurent Gbagbo, malgré son exclusion de la direction du parti. Interrogé sur un éventuel accord secret avec l'ex-président, il refuse de s'exprimer. "Tout ce qui est secret est secret", dit-il, avant d'ajouter que "le débat qui a commencé en interne se poursuit."
Présidentielle ivoirienne : "J'ai le soutien d'une bonne partie des militants" de Gbagbo, assure A. Don Mello
