Ils étaient 60 candidats au départ pour la présidentielle en Côte d’Ivoire. Au final, le conseil le conseil constitutionnel a retenu 5 candidatures dont le président sortant Alassane Ouattara mais sans 2 poids lourds, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. A plus d'un mois de l’échéance, quelle va être la réaction de l’opposition ? Richard Banégas professeur de sciences politiques et chercheur au Ceri, était notre invité.
Présidentielle en Côte d'Ivoire: Qui pour incarner l'opposition ?
