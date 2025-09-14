 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Présidentielle en Côte d'Ivoire: Qui pour incarner l'opposition ?

information fournie par France 24 14/09/2025 à 23:15

Ils étaient 60 candidats au départ pour la présidentielle en Côte d’Ivoire. Au final, le conseil le conseil constitutionnel a retenu 5 candidatures dont le président sortant Alassane Ouattara mais sans 2 poids lourds, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo. A plus d'un mois de l’échéance, quelle va être la réaction de l’opposition ? Richard Banégas professeur de sciences politiques et chercheur au Ceri, était notre invité.

