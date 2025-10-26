En Côte d’Ivoire, au lendemain du vote, la CEI a commencé à donner les résultats provisoires département par département... Si les résultats nationaux provisoires pourraient être connus dès demain - le président de la CEI a déjà annoncé que la participation se situait entre 45 et 50%.
Présidentielle en Côte d'Ivoire: les résultats attendus ce lundi
