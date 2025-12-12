Vendredi dernier, la Maison Blanche a rendu publique la nouvelle doctrine de sécurité américaine. Un document d'une trentaine de pages qui véhicule la vision biaisée du monde de Donald Trump : une Europe en "déclin civilisationnel" où la liberté d’expression et l’opposition seraient prétendument bafouées, et où les dirigeants se maintiendraient au pouvoir malgré la volonté de leurs peuples. Des thèses proches de celles de Moscou, qui n’a cessé d’œuvrer à un démantèlement de l’alliance transatlantique, et qui se réjouit enfin d’y parvenir.
La doctrine de sécurité américaine : Donald Trump et Vladimir Poutine parlent d’une seule voix
