L'eurodéputé libéral et candidat de l'Iniciativa Liberal, Joao Cotrim Figueiredo, vote à Lisbonne lors du premier tour de l'élection présidentielle au Portugal, où l'extrême droite, déjà la première force d'opposition du pays ibérique, peut franchir un nouveau palier en plaçant son candidat au second tour. IMAGES
Présidentielle au Portugal: le candidat libéral Joao Cotrim Figueiredo vote
