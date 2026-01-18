Duel de lions, ce dimanche, en finale de la CAN : les Lions de la Teranga défient ceux de l'Atlas, à Rabat. En jeu, un premier sacre depuis 50 ans pour le pays hôte, ou un deuxième titre en quatre ans pour le Sénégal.
CAN 2025 : Sénégal - Maroc, finale en apothéose entre les deux favoris
