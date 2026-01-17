Est-on en train de revenir durablement à un monde des empires où la force prime sur le droit? Ou bien, au contraire, les temps ont changé et les recettes d’hier ne fonctionnent plus aujourd’hui? On en parle avec Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris, auteur de « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale »
Impérialisme américain : et à la fin la paix ?
