FOCUS JTA : “La Chine muscle son soft power en Afrique”

information fournie par France 24 17/01/2026 à 22:12

La Chine ne se limite plus aux chantiers et aux investissements en Afrique. Elle veut désormais s’imposer aussi sur le terrain culturel. Dialogue des civilisations, formation des élites africaines, partenariats audiovisuels, bourses et festivals : Pékin muscle son soft power sur le continent. Une stratégie de séduction qui pose aussi des questions de souveraineté, de modèles politiques et d’influence.

