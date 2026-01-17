Les responsables de l'Union européenne et du Mercosur posent pour une photo de famille après avoir signé un accord commercial majeur, fruit de 25 années de négociations. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, applaudissent sur scène aux côtés des chefs d'État du Panama, de l'Argentine, de la Bolivie, du Paraguay et de l'Uruguay, ainsi que du ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira. IMAGES
Les responsables de l'UE et du Mercosur célèbrent un accord commercial
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro