 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yoweri Museveni réélu à la présidence en Ouganda, l'opposition conteste les résultats

information fournie par France 24 17/01/2026 à 23:03

En Ouganda le président sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été proclamé vainqueur pour un 7e mandat consécutif. Un résultat largement attendu, qui intervient dans un climat de tension extrême : des arrestations, des violences et une coupure d’internet ont entaché le scrutin, dénoncé par l'opposition comme une mascarade.

Vidéos les + vues

1

A la veille de sa signature, Lula et von der Leyen célèbrent l'accord UE-Mercosur

information fournie par AFP 16 janv.
3
2

Top 5 IA du 16/01/2026

information fournie par Libertify 17 janv.
3

Copenhague: milliers de manifestants devant l'ambassade américaine au Danemark

information fournie par AFP Video 17 janv.
4

CAN 2025 : choc des grands déçus entre l'Égypte et le Nigeria

information fournie par France 24 17 janv.
5

La vague de protestation en Iran étouffée par la répression

information fournie par AFP 17 janv.
6

Pour le fils du chah, le pouvoir iranien finira par "tomber"

information fournie par AFP 17 janv.
11
7

Les responsables de l'UE et du Mercosur célèbrent un accord commercial

information fournie par AFP Video 17 janv.
2
8

Foot: à Marseille, l'ultime hommage à Rolland Courbis

information fournie par AFP Video 17 janv.
1

Nouvelle manifestation à Téhéran, craintes d'une répression brutale

information fournie par AFP 11 janv.
23
2

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
3

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
4

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
5

Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains

information fournie par AFP Video 10 janv.
6
6

"L'Iran a de gros problèmes", estime Trump

information fournie par AFP Video 10 janv.
7
7

Mexico : des manifestants dans les rues contre l'intervention des USA au Venezuela

information fournie par AFP Video 11 janv.
8

Cartes de crédit : Trump a-t-il raison de dire que les Américains se font arnaquer ?

information fournie par Ecorama 12 janv.
1

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
2

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
3

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
4

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
5

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
6

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
7

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank