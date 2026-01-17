Fumigènes, applaudissements et hommage populaire sur la Canebière: des centaines de personnes ont participé samedi aux obsèques de Rolland Courbis à Marseille, grande gueule du football et ancien entraîneur de l'OM.
Foot: à Marseille, l'ultime hommage à Rolland Courbis
