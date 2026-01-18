André Ventura, président du parti d'extrême droite Chega ("Assez"), vote à Lisbonne lors du premier tour de l'élection présidentielle au Portugal. Selon les sondages, le député de 43 ans pourrait arriver en tête de ce scrutin, mais il aurait peu de chances de l'emporter au second tour, prévu le 8 février. IMAGES
Présidentielle au Portugal: le candidat d'extrême droite André Ventura vote au premier tour
