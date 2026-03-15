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Présidentielle au Congo, les résultats attendus dans les prochains jours

information fournie par France 24 15/03/2026 à 23:20

Au Congo, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis plus de 40 ans brigue un nouveau mandat. Face au boycott d’une partie de l’opposition et à un scrutin jugé joué d’avance, les observateurs redoutent une abstention massive.

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