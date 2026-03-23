Au Bénin, à une semaine du coup d’envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril, le décor est posé. Deux candidats sont en lice : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances et dauphin désigné du président Patrice Talon. Face à Paul Hounkpè, candidat d’une opposition qui s’affiche comme modérée, les FCBE.
Présidentielle au Bénin: R. Wadagni présente son projet; les démocrates ne soutiendront personnes
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