 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle au Bénin: R. Wadagni présente son projet; les démocrates ne soutiendront personnes

information fournie par France 24 23/03/2026 à 23:11

Au Bénin, à une semaine du coup d’envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril, le décor est posé. Deux candidats sont en lice : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances et dauphin désigné du président Patrice Talon. Face à Paul Hounkpè, candidat d’une opposition qui s’affiche comme modérée, les FCBE.

Vidéos les + vues

1

Grégoire gagne Paris haut la main, défaite cuisante pour Dati

information fournie par AFP 23 mars
4
2

Municipales: pour le RN, une victoire sans trophée majeur

information fournie par AFP 23 mars
4
3

Municipales 2026: "La grande confusion"

information fournie par France 24 23 mars
4

Etats-Unis: un avion endommagé suite à une collision avec un véhicule à New York

information fournie par AFP Video 23 mars
5

L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques

information fournie par AFP Video 23 mars
6

Législatives en Slovénie: célébrations au siège de Golob, en légère avance dans les sondages

information fournie par AFP Video 22 mars
7

Retailleau (LR) revendique "une autre voie" entre les "idéologues" de LFI et les "démagogues" du RN

information fournie par AFP 22 mars
8

Emmanuel Grégoire, l'habile et discret héritier à Paris

information fournie par AFP 22 mars
1

Incendie et fumée aux abords de l'aéroport de Dubaï

information fournie par AFP Video 16 mars
2

L'Iran frappe des installations énergétiques dans le Golfe et menace d'intensifier ses représailles

information fournie par AFP 19 mars
41
3

Top 5 IA du 18/03/2026

information fournie par Libertify 19 mars
4

Iran: Pékin juge "inacceptable" la mort d'Ali Larijani, tué par Israël

information fournie par AFP Video 19 mars
2
5

Cash & Curious : on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le PEA

information fournie par Boursorama 19 mars
1
6

Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol

information fournie par AFP 19 mars
1
7

Flambée des prix à la pompe: le gouvernement temporise malgré la pression

information fournie par AFP 19 mars
14
8

Municipales à Paris: Grégoire attaque Macron, Dati lui reproche de "perdre pied"

information fournie par AFP 19 mars
8
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Des marchés financiers dans l’incertitude malgré l’annulation des droits de douane de Trump ?

information fournie par Ecorama 24 févr.
3

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
4

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
5

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
6

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : "Pour protéger la paix, il nous faut être mieux armé !"

information fournie par Ecorama 05 mars
2
7

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05 mars
8

Starmer affirme que le Royaume-Uni "collabore" avec Washington sur la guerre au Moyen-Orient

information fournie par AFP Video 09 mars
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank