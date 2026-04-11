Jour d’élection présidentielle à DjiboutI… et sans surprise, le président sortant Ismaël Omar Guelleh devrait remporter un sixième mandat et prolonger ses 27 années au pouvoir après que le Parlement a supprimé en 2025 la limite d’âge qui l’aurait empêché de se représenter.
Présidentielle à Djibouti, Omar Guelleh favori pour un sixième mandat
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