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Présidentielle à Djibouti, Omar Guelleh favori pour un sixième mandat

information fournie par France 24 11/04/2026 à 22:03

Jour d’élection présidentielle à DjiboutI… et sans surprise, le président sortant Ismaël Omar Guelleh devrait remporter un sixième mandat et prolonger ses 27 années au pouvoir après que le Parlement a supprimé en 2025 la limite d’âge qui l’aurait empêché de se représenter.

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