Les candidatures fleurissent pour la présidentielle de 2027. La France, pourtant devenue "ingouvernable" depuis la dissolution, semble susciter des vocations. À gauche, les candidatures potentielles se multiplient : François Hollande dit "se préparer", Bernard Cazeneuve se dit "prêt" à être candidat et Manuel Valls réfléchit. Cette multiplication de candidats est-elle une richesse démocratique ou crée t-elle de la confusion ?
Présidentielle 2027 : l'enjeu du rassemblement à gauche
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