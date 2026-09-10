Présidence de la FIFA: la FFF ne soutiendra pas Infantino, annonce Diallo

information fournie par AFP Video • 10/09/2026 à 15:55

La Fédération française de football (FFF) n'apportera pas son soutien à la candidature de Gianni Infantino, candidat pour un nouveau mandat à la présidence de la FIFA en mars 2027, a décidé jeudi l'instance lors d'un comité exécutif. "Avec mes collègues du comité exécutif, nous considérons que d'une certaine manière la confiance placée dans le président de la FIFA a été rompue, que la façon dont nous envisageons la conduite du football mondial ne nous correspond plus", a affirmé le président de la FFF Philippe Diallo.