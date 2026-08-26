Le milieu de terrain camerounais Carlos Baleba a été transféré de Brighton à Manchester United contre environ 75 millions d'euros.
Premier League : le Camerounais Carlos Baleba transféré à Manchester United
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