Le chorégraphe Angelin Preljocaj remonte en février "Le Parc", son ballet emblématique sur les jeux de l'amour "réactivé" par les nouvelles générations de danseurs de l'Opéra de Paris.
Preljocaj "ravive" son ballet emblématique "Le Parc" avec une nouvelle génération de danseurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro