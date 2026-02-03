 Aller au contenu principal
Preljocaj "ravive" son ballet emblématique "Le Parc" avec une nouvelle génération de danseurs

information fournie par AFP Video 03/02/2026 à 08:32

Le chorégraphe Angelin Preljocaj remonte en février "Le Parc", son ballet emblématique sur les jeux de l'amour "réactivé" par les nouvelles générations de danseurs de l'Opéra de Paris.

L'offre BoursoBank