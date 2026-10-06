Prélèvement à la source: comment ça fonctionne pour un couple aujourd’hui?

information fournie par Tout sur mes finances • 06/10/2026 à 10:32

Depuis le 1er septembre 2025, une évolution importante a changé les règles pour les couples mariés ou pacsés.

Dans cette vidéo, on vous explique les différents taux et comment choisir le plus adapté.

Au programme :

Le fonctionnement du prélèvement à la source pour un couple

Le taux individualisé, désormais appliqué par défaut

Le taux commun : un seul taux pour les deux conjoints

Le taux neutre (non personnalisé)

Pourquoi le choix du taux ne change pas le montant total de l'impôt

Comment modifier son taux en cas de changement de situation

Les avantages et limites de chaque option

Le taux individualisé permet une meilleure répartition de l'impôt au sein du couple, mais chaque option a ses spécificités.

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