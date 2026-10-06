Prélèvement à la source: comment ça fonctionne pour un couple aujourd’hui?

Depuis le 1er septembre 2025, une évolution importante a changé les règles pour les couples mariés ou pacsés.
Dans cette vidéo, on vous explique les différents taux et comment choisir le plus adapté.
Au programme :
- Le fonctionnement du prélèvement à la source pour un couple
- Le taux individualisé, désormais appliqué par défaut
- Le taux commun : un seul taux pour les deux conjoints
- Le taux neutre (non personnalisé)
- Pourquoi le choix du taux ne change pas le montant total de l'impôt
- Comment modifier son taux en cas de changement de situation
- Les avantages et limites de chaque option
Le taux individualisé permet une meilleure répartition de l'impôt au sein du couple, mais chaque option a ses spécificités.
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