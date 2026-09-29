Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont été accueillis mardi par le roi Felipe VI, la reine Letizia et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dans la cour du palais royal, à Madrid, pour marquer le début d'une visite d'État de deux jours en Espagne.
Macron accueilli par la famille royale espagnole et le Premier ministre Sanchez à Madrid
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