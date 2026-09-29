Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire de La France insoumise, réagit aux messages antisémites attribués à Jordan Bardella, estimant qu'une "cravate ne lave pas de l'antisémitisme, qui est l'héritage du Rassemblement National".
Bardella/Mediapart: Panot (LFI) n'est "guère étonnée"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro