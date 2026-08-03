Pouvoir d’achat : les Français plébiscitent le cashback

Face à la pression sur leur budget, de plus en plus de Français adoptent le réflexe du cashback. Un système simple : dépenser, scanner, récupérer une partie de la somme. Plébiscité par plus de 82 % des consommateurs, il devient un véritable levier pour alléger les fins de mois, avec des économies qui peuvent atteindre 10 euros mensuels pour les plus assidus.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.