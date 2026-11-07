Selon un récent sondage, 85 % des Français interrogés estiment que leur pouvoir d’achat s’est dégradé en dix ans. Sont-ils effectivement en train de travailler pour vivre moins bien qu'avant ? Nous avons posé la question à l'économiste Philippe Trainar.
Pouvoir d'achat des Français : travailler et s'appauvrir ?
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