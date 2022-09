Pourquoi la BCE va sortir l'artillerie lourde jeudi...

information fournie par Ecorama • 05/09/2022 à 14:05

La BCE va relever ses taux d'intérêt ce jeudi. Alors que l'inflation continue d'accélérer, l'hypothèse d'une hausse agressive s'impose de plus en plus. La banque centrale va-t-elle trop loin ? L'analyse de Nicolas Goetzmann, responsable de la recherche et de la stratégie à la Financière de la Cité. Ecorama du 5 septembre 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com