L'espoir s'amenuise dimanche de retrouver des survivants parmi les 150 disparus après les pluies de mousson dévastatrices qui ont fait près de 350 morts dans le du nord du Pakistan, où secouristes et habitants fouillent les décombres depuis trois jours.
Mousson au Pakistan : l'espoir s'amenuise de retrouver des survivants parmi les 150 disparus
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro