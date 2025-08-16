En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo affiche sa détermination. L’ancien président veut être candidat à la prochaine présidentielle, malgré son absence de la liste électorale et une condamnation judiciaire. En attendant une éventuelle amnistie, il poursuit sa mobilisation sur le terrain. Son parti, le PPA-CI, vient d’achever une tournée entamée en janvier dans le district d’Abidjan
Laurent Gbagbo réaffirme sa volonté d'être candidat à la présidentielle ivoirienne
