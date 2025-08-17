Le Français Térence Atmane a été éliminé par le numéro 1 mondial Jannik Sinner en demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati malgré une belle résistance dans la première manche (7-6, 6-2).
Jannik Sinner met fin à l'épopée de Térence Atmane à Cincinnati
