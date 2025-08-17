Prêt à affronter une nouvelle journée de fortes chaleurs dans l'agglomération bordelaise, un infirmier entame sa tournée à 06H30 et enchaîne jusqu'au soir une cinquantaine de visites chez ses patients, des personnes âgées, malades ou en situation de handicap.
En pleine canicule, la tournée marathon d'un infirmier auprès des plus fragiles
