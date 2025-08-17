 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Des Israéliens bloquent un tunnel pour appeler à la libération des otages à Gaza

information fournie par AFP Video 17/08/2025 à 15:52

Des manifestants israéliens bloquent un tunnel à Jérusalem pour réclamer de leur gouvernement un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages, des demandes rejetées par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

L'offre BoursoBank