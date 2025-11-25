Le ministre de l'Économie, Roland Lescure, a déclaré mardi que pour développer l'intelligence artificielle, il fallait des "cerveaux et des serveurs", lors du salon Adopt AI qui se tient à Paris du 25 au 27 novembre 2025.
Pour développer l'IA, il faut des "cerveaux et des serveurs", (Roland Lescure)
