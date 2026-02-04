Forcées de quitter l'Iran où elles avaient construit leur vie, des familles afghanes modestes sont rentrées à Bamiyan (centre). Après des mois d'hébergement précaire, elles ont enfin leur maison, mais loin des écoles, commerces ou hôpitaux et sans raccordement à l'eau.
Pour des Afghans chassés d'Iran, le soulagement d'une maison, mais si loin de tout
