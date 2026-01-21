Depuis le Forum de Davos, Donald Trump a de nouveau insisté pour que le Danemark cède le Groenland aux Etats-Unis. Invoquant l'Histoire, il a affirmé que le territoire arctique avait été américain et rendu au royaume danois après la Seconde Guerre Mondiale. Info ou Intox vous explique pourquoi c'est faux.
Pour annexer le Groenland, Donald Trump réécrit l'Histoire.
