Police: rassemblement à Paris à l'appel du syndicat Alliance pour dénoncer le manque de moyens

Des centaines de personnes manifestent dans les rues de Paris à l'appel du syndicat Alliance Police national pour dénoncer le manque de moyens. IMAGES
