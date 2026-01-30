Nina Masson fait le point sur les temps forts de ce grand rendez-vous de la mode qui vient de se terminer à Paris. Très attendu, le premier défilé Chanel haute couture de Matthieu Blazy a attiré de nombreuses personnalités : Penélope Cruz, Nicole Kidman ou encore Dua Lipa, dont l’apparition quelques heures avant dans le métro a fait beaucoup parler sur les réseaux. Demi Moore, elle, a fait sensation chez Schiaparelli dans sa tenue léopard, tandis que Dakota Johnson était chez Valentino.
Dua Lipa dans le métro, Penélope Cruz en Chanel, le meilleur de la Semaine de la Haute Couture
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro