Dans toute la France, plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche à l'appel notamment d'associations de défense de l'environnement, au nom du climat ou de la justice sociale.
Plusieurs milliers de manifestants en France pour le climat et la justice sociale
