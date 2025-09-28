L'ancien président socialiste Igor Dodon (2016-2020), l'un des leaders de l'opposition pro-russe, est en train de voter lors des élections législatives en Moldavie. Les Moldaves vont décider de l'avenir de leur pays voisin de l'Ukraine en guerre, entre poursuite sur la voie de l'Union européenne ou un rapprochement avec la Russie, le gouvernement et l'UE accusant Moscou "d'ingérence profonde". IMAGES
Moldavie : l'ancien président Igor Dodon vote aux élections législatives
