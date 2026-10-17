De nombreux commerces ont été pillés dans le centre-ville de Marseille à l'occasion des violences en marge de la journée de manifestation. Dans les rues commerçantes, entre la préfecture et le Vieux-Port, plusieurs dizaines de commerces ont été la cible de groupes de pillards, tous types d'enseignes confondues.
Plusieurs dizaines de commerces pillés dans le centre de Marseille
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