Lors d'une conférence de presse en marge d'un sommet européen, un journaliste a demandé vendredi au président ukrainien : "Pensez-vous que Trump vous utilise comme bouc émissaire pour ses propres problèmes ?" En réponse, Zelensky se contente de sourire.
"Bouc émissaire de Trump" ? Zelensky répond par un simple sourire
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