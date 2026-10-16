Le président français Emmanuel Macron tient une conférence de presse à l'issue d'un Sommet des 27, consacré en partie à la guerre en Ukraine. "Nous ne lâcherons pas l'Ukraine et les Ukrainiens, parce que c'est une guerre de résistance face à la guerre d'agression russe" , martèle-t-il.
Macron à Bruxelles : "Nous ne lâcherons pas l'Ukraine"
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