Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mardi des attaques massives de drones russes en plein jour à travers son pays, notamment sur le centre historique de la ville occidentale de Lviv. La Russie a tiré en 24 heures près de 1.000 drones sur l'Ukraine.
"Plus de 400 drones" russes contre l'Ukraine, l'une des pires attaques en plein jour
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