En RD Congo, les autorités achèvent une visite de terrain dans l’est du pays où sévit une épidémie d’Ebola. Le ministre de la Santé et de la Communication se sont rendus à Bunia pour évaluer la riposte encore. Plus de 250 personnes ont succombé au virus depuis sa déclaration officielle il y a un peu plus d’un mois.
Plus de 1 000 cas et plus de 250 décès confirmés d'Ebola Bundibugyo dans l'Est de la RD Congo
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